Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli personel alımları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi uyarınca gerçekleştirilecek. Alımlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sistemiyle yapılacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 ile 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak yapılabilecek. Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda geçerli olacak, posta veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği pozisyonlar, KPSS-2025/4 tercih kılavuzunda yer alacak ve bu kılavuz ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Sözleşmeli personel alımında en fazla kadro hemşirelik branşına ayrıldı. Toplamda 7.597 hemşire alınacak. Bu pozisyonu 1.786 kişi ile ilk ve acil yardım sağlık teknikeri, 1.280 kişi ile ebe ve 963 kişi ile röntgen sağlık teknikeri takip ediyor. Ayrıca diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, büro personeli, biyolog ve diğer teknik alanlarda da kontenjanlar bulunuyor. Öğrenim düzeylerine göre dağılıma bakıldığında, alımların 1.509’u ortaöğretim, 5.199’u ön lisans, 8.634’ü ise lisans mezunlarından oluşuyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında da sürekli işçi alımı yapacak. Toplam 3.658 sürekli işçi pozisyonu için başvurular, 5 Mayıs 2025 ile 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet şubesi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sürekli işçi alımı kapsamında ise en çok kontenjan 3.170 kişiyle temizlik görevlisi kadrosuna ayrıldı. Bunu 242 kişiyle klinik destek elemanı, 240 kişiyle silahsız güvenlik görevlisi ve 6 kişiyle aşçı kadroları izliyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımları il düzeyinde yapılırken, aşçı alımı ulusal düzeyde gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde yer alan adres bilgileri dikkate alınacak ve her aday sadece bir ilde ve bir meslek için başvuruda bulunabilecek.