Medical Park Seyhan Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Sezer, D vitamini eksikliğinin yalnızca kemik sağlığını değil, bağışıklık sistemi, iltihaplanma süreçleri ve hücresel onarım mekanizmalarını da etkileyerek bazı kanser türlerinin gelişimine zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Sezer, özellikle modern yaşam tarzının bireyleri doğal ışık kaynaklarından uzaklaştırdığını ve bu durumun toplum genelinde D vitamini yetersizliğini yaygınlaştırdığını ifade etti.

"Kanser tedavisinde destekleyici bir faktördür"

D vitaminin bağışıklık sistemini desteklediğine değinen Prof. Dr. Sezer, "D vitamini vücutta yalnızca bir vitamin gibi değil, bağışıklık sisteminin işleyişinde, iltihapların kontrolünde ve hücre çoğalmasının düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir hormon gibi görev yapıyor. Eksikliği durumunda, bu süreçlerde aksaklıklar yaşanabiliyor ve bazı hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla kanser oluşumu tetiklenebiliyor. Özellikle D vitamininin tümör büyümesini baskılayıcı etkisi vardır. Bu özelliği sayesinde D vitamini düzeylerinin dengede tutulmasının yalnızca koruyucu değil, aynı zamanda tedaviye destekleyici bir faktördür" diye konuştu.

"Kolorektal kanser artıyor"

Yeni kolorektal kanser vakalarındaki artışın, çeşitli yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklandığını belirten Sezer, "Hareketsiz yaşam biçimi, aşırı yağlı beslenme, yaşın ilerlemesi, obezite ve diyabet gibi unsurlar bu riskleri artırırken, D vitamini eksikliği de önemli bir tetikleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sezer, D vitamini eksikliğinin bağırsak florasında bozulmalar ve kronik iltihaplanmalarla birleşerek kolorektal kanserin gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, bu ikili etkileşimin, kanser riskini daha da pekiştirebileceğini belirtti.

"Düşük D vitamini düzeyleri tedavi yanıtını da zayıflatabilir"

Kanser tedavisinde başarıya ulaşmak için hastanın genel sağlık durumunun çok önemli olduğunu vurgulayan Sezer, "Vitamin ve mineral eksiklikleri, bağışıklık sisteminin tedaviye vereceği tepkiyi doğrudan etkileyebilir. D vitamini eksikliği, tedaviye yanıtı azaltabilir, tedavi sürecini uzatabilir ve nüks riskini artırabilir" ifadelerini kullandı.

"D vitamini eksikliğine iyi gelen öneriler"

Prof. Dr. Sezer, D vitamini eksikliğinin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu:

"Günlük yaşamda kısa süreli ve kontrollü güneşlenme, D vitamini açısından zengin gıdaların tüketimi ve gerekirse doktor tavsiyesiyle alınacak takviyelerle bu eksikliği gidermek mümkündür. Bu basit ama etkili adımlar, yalnızca genel sağlığın desteklenmesine değil, bazı kanser türlerinin gelişiminin önlenmesine de yardımcı olur."