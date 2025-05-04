Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen bazı bitkiler yeniden gündeme geldi. Bu bitkilerden biri de Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan gibi Doğu Anadolu Bölgesi’nde deli bat bat otu olarak bilinen ve yanlış tüketimi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bitki türü. Deli bat bat otu, son günlerde yaşanan zehirlenme vakalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Deli bat bat otu nedir?

Deli bat bat otu, Türkiye’nin doğu illerinde yaygın olarak görülen, endemik (yani sadece belirli bölgelerde yetişen) bir bitki türüdür. Görünüşü itibarıyla masum gibi görünse de içeriğindeki toksik maddeler nedeniyle insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabilir. Bu bitkinin yanlışlıkla tüketilmesi sonucu başta çocuklar olmak üzere her yaştan bireyde zehirlenme vakaları meydana gelebilmektedir.

Tüketilmesi hangi tehlikelere yol açıyor?

Halüsinasyon görme, nöbet geçirme, vücut sıcaklığında artış, ağızda ve ciltte kuruluk, taşikardi (kalp atış hızının artması)

Bu belirtiler ciddi boyutlara ulaşabiliyor ve özellikle çocuklarda hayati risk oluşturabiliyor. Bu nedenle, doğada tanınmayan bitkilerin tüketiminden kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.