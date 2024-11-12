Bilecik’te sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarırken, vatandaşlar, kentin araç yoğunluğundan yaşanmaz bir şehir haline geldiğini söylediler.

Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine çift yönlü sabah başlayan trafik yoğunluğu akşam üzeri iş çıkışında da devam ediyor. Eskiden sanayi rampası iniş yaşanan araç yoğunluğu artık Hamsu Köprüsü üzerinden üniversite istikametine başlayınca araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Araç kuyrukları zaman zaman sanayi rampasından Tepebaşı’na kadar ulaşırken, Tepebaşı mevkiinden de İl Özel İdare kavşağına kadar sürüyor. Sürücüler bu araç yoğunluğu ve trafik çilesine bir çözüm bulmalarını istediler.