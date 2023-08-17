Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 2023-2024 sezonu fikstürü belli olurken, Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımının da grubu ve rakipleri belli oldu.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara’da bulunan Merkez Ofisi’ndeki törenle gerçekleştirildi. 10. grupta yer alan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın gruptaki rakipleri Tepebaşı Gençlik ve Spor, Bozüyük Belediye Eğitim Spor, Düzce Voleybol, Karabük Gençlik Spor, Sakarya Voleybol ve Zonguldak DSİ oldu.

Normal sezonda bir takımın her hafta bay geçeceği ligde yeni sezon 22 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk devre 3 Aralık 2023 Pazar günü sona erecek. Ligin ikinci devresi 17 Aralık 2023 Pazar günü başlayıp 4 Şubat 2024 Pazar günü bitecek.