Ekin Uzunlar, 'Yaşayan Miras Şöleni' kapsamında düzenlenen konserde, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Bilecik Valiliği ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Yaşayan Miras Şöleni' kapsamında gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Şölen kapsamında sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, kemençesi eşliğinde seslendirdiği eserlerle Cumhuriyet Meydanı'nı adeta coşturdu. Sanatçı, 'Köz', 'Hüznün Gemileri', 'Geliyorum Yar' ve 'Duy Sesimi' gibi sevilen parçaları seslendirerek vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Zaman zaman sahneden inerek hayranlarıyla bir araya gelen Uzunlar, performansıyla büyük beğeni topladı. Meydanda toplanan kalabalık, horon ve ezgilere eşlik ederek gece boyunca coşkuya ortak oldu.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, ''Yaşayan Miras Şöleni' kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.