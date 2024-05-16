Bilecikli milli sporcu Hayriye Nur Arı, Mısır’da gerçekleştirilecek olan Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor.

Mısır İsmailiye’de gerçekleşecek Akdeniz U23 Atletizm Şampiyonasında Bilecikli Milli Sporcu Hayriye Nur Arı ‘Üç Adım Atlama’ ve ‘Uzun Atlama’ branşlarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcunun heyecanına ortak olarak, ‘’Milli sporcumuz Hayriye Nur Arı’nın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullanarak destekte bulundu.