SUBÜ MYO Gazetecilik ve Habercilik Programı öğrencileri, Program Yapımcılığı dersi kapsamında derslerini üniversite stüdyolarında uygulamalı olarak yürütüyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Programı öğrencileri, uygulamalı eğitim kapsamında derslerini SUBÜ stüdyolarında gerçekleştiriyor. Program Yapımcılığı dersi çerçevesinde yürütülen çalışmalar, Öğretim Görevlisi Ersin Berk tarafından koordine ediliyor.

Ekip temelli üretim anlayışıyla yürütülecek olan çalışmalarda öğrenciler; sunucu, oyuncu, yönetmen, kurgucu ve senarist gibi farklı görevleri üstlenerek, programın yalnızca ekran önü değil, kamera arkası tarafını da deneyimliyor.

Uygulamalı eğitimin önemine dikkati çeken Öğretim Görevlisi Ersin Berk, 'Bu tür projeler sayesinde öğrencilerimiz, henüz mezun olmadan üretim süreçlerine dahil oluyor. Ekip çalışması içerisinde farklı sorumluluklar üstlenerek hem içerik üretimini hem de teknik süreçleri öğreniyorlar. Hazırladıkları programları ve üretim aşamalarını portfolyolarına ekleyerek mezuniyet sonrasında sosyal medya yönetimi, program içeriği üretimi ve uygulama alanlarında sektöre daha donanımlı şekilde adım atma imkanı elde ediyorlar' ifadelerini kullandı.