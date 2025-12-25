

Zeybek açıklamasında “Bu proje 2023 yılında imza altına alındı. Röleve projeleri, restorasyon projeleri, rekonstrüksiyon projelerinin tamamlanmasıyla birlikte de inşaat faaliyet başladı. Ancak bu süreyle ilgili özellikle şu kısmının üzerinde durmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in 7 Ekim 2024 tarihinde Hatay'a yapmış olduğu ziyarette bu caminin restorasyon ve rekonstrüksiyon imalatlarının başlaması için projelerin onaylanması gerektiğini açıkladı. O güne kadar projelerin onaylanmaması sebebiyle sürecin başlamadığını ifade etti ve 9 Ekim 2024 tarihinde de projeler onaylandı. Sonrasında da seçilmiş olan Sayın Mustafa Bozbey Başkanlığındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından da kurumlardaki devamlılık ilkesiyle de caminin rekonstrüksiyon inşaatına başlandı. Yani 20 ay boyunca projeyi onaylamayan Vakıflar Genel Müdürlüğü koruma kurulları şimdi biraz sonra açıklayacağım gerekçelerle 12 ay sonra cami inşaatının yeteri kadar ilerlemediği gerekçesiyle bu sözleşmeyi tek taraflı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan anlaşmanın sözleşmenin 13. maddesine dayalı olarak tek taraflı olarak feshetme kararını açıklamıştır. Peki bu sürece gelinceye kadar ilgili idare ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yazışma olmuş mudur dediğimizde de yalnızca bu yılın Aralık ayının başında inşaat faaliyetlerin istenilen seviyede olmadığını içeren bir yazı 2 Aralık tarihinde de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir. Değerli arkadaşlar ne kadarlık bir işten bahsediyoruz? 12 Aralık 2023 tarihinde yıkım rölevesi koruma kurulunca onaylanıyor. 14 Mart 2024 tarihinde kalıntı rölevesi onaylanıyor. 28 Haziran 2024 tarihinde restüdüsyon projesi koruma kurulu tarafından onaylanıyor. 9 Ekim 2024 tarihinde yani Sayın Özgür Özel'in Hatay ziyaretinde 2 gün sonra rekonstrüksiyon ve güçlendirme projesi koruma kurulu tarafından onaylanıyor. Dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Minare projesinin koruma kurulu tarafından onay tarihi 22.10.2025. 2 Aralık tarihinde cami inşaatının bitmemesini gerekçe gösteren vakıflar genel müdürlüğünün minare inşaatına minarenin projesinin koruma kurulunda onay tarihi de 22 Ekim 2025. Yani yazının çıkmasından 42 gün önce. Peki bu dönem içinde ihaleyi Sayın Bozbey mi yaptı? Hayır Bozbey yapmadı. Önceki yönetim döneminde yapıldı. Müteahhiti Bursa Büyükşehir Belediyesi mi seçti? Hayır. Rakamları o mu belirledi? Hayır. Peki 97 milyon TL'lik keşif bedelli ihale ile ilgili bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ödemiş olduğu rakam 86 milyon 317 bin TL. Peki bu 86 milyonluk işin ne kadar fiyat farkından geliyor ne kadar işin kendisinden geliyor diye baktığımızda da 54 milyonun üzerindeki bir rakamın doğrudan doğruya keşiften geldiğini üstteki geri kalan rakamların da fiyat farklarından geldiğini görüyoruz. Yani ödenmiş olan rakamlara baktığımız zaman bizdeki keşif incelemesine de baktığımız zaman inşaatın %60'ının tamamlandığını görüyoruz. Peki ne zaman bitecekti bu binanın rekonstrüksiyon ve restorasyon inşaatı? 2026 yılının Haziran ayında. Zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yaptığı açıklamada da cami inşaatının bitmesiyle birlikte bir cuma günü açılışının yapılmasını ve Haziran ayındaki bittiği tarihteki cuma namazını da hatta Antakya'daki Ulu Cami'de kılınması ile ilgili de kamuoyuna açıklama yapmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada bakanlık 19-23 Aralık tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı yazıda bugüne kadarki çalışmalar alandaki fiziki gerçekleşme oranın göz önüne alındığında bu cami inşaatının yapılamayacağını ya da zamanda teslim edilemeyeceği gerekçesiyle tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesh ettiğini açıklıyor. Şimdi burası tabi çok erken dönemde yapılmış olan bir tarihi cami o nedenle burada dikkat etmesi gereken nokta bugün gördüğümüz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ne kadarını ödemiş? 86.317.314 TL'nin tamamını ödemiş. Yani yapılmış olan hak edişler ki aylık düzenli yapılan hak edişlerde, en son 11 Aralık tarihinde yapılan hak edişin bile ödemesi ilgili firmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış durumdadır arkadaşlar. Yıkılmış olan rekonstrüksiyon imalatlarında temelin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, temel imalatları ve orada yapılacak olan, inşaatta kullanacak olan taşların seçilerek orijinaline uygun olarak yeniden yerine konması için en zor noktası. Bundan büyük bir çoğunluğu tamamlanmış durumda. Şimdi çatının kapatılması ki bazı binalarda çatıların da kapatıldığını görüyoruz ve çevre düzenlemesinin yapılması aşamasına gelmiş. Ancak sizin söylediğiniz gibi burada imalatla ilgili bir kere süre Haziran 2026'da bitiyor. Yani sürenin tamamlanmasına 7 aylık bir zaman var. Bir kere süresinden önce sözleşmenin feshedilmesini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyorum. İkincisi bakanlıkla Büyükşehir Belediyesi arasında 2023 yılında yapılan sözleşmeye göre de bakanlık istediği an herhangi bir gerekçe göstermeden tek taraflı olarak bu sözleşmeyi iptal etme yetkisini kendisine almış. Herhalde o günden de seçimi kaybedeceklerini görmüşler. İkincisi sözleşmeyi hangi aşamada feshederse etsin yapılmış olan tüm harcamaları da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ödemesini de hüküm altına almışlar. Yani davulu vermişler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına tokma almışlar ellerine tek taraflı tokma çalıyorlar. O nedenle bir kez daha söylüyorum Bursa Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle, teknik kadrosuyla, uzmanlarıyla ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın Bozbey'in de iradesiyle Sayın Genel Başkanımızın da destekleriyle bu projeyi zamandan önce bitirmeye söz verdiği sözünün arkasında durduğunu belirtmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.



Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey ise “Yaklaşık %60 civarında bir tamamlanma süreci var ki, biliyorsunuz bunlarda bu tip yapılarda tabanın yapılması ayrı zaman artar. Üzerinin yapılması daha kolay. Tam kolay kısma geldik. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın 7 Ekim'de Hatay'da söylediği ki orada ilk cumayı kısmetse beraber Hatay Ulu Camii'de kılacağız dediğimiz süreci, iki gün sonrasında projelerin bilim kurulu tarafından onaylanması çok manidar. Bu anlamdan hızlı biçimde sürece devam ettik ve hassasiyetle süreci takip ederek, üstelikte müteahhite her erkedişinin tamamını da ödeyerek bir an önce tamamlanması konusundaki hassasiyetimizi ortaya koyduk. Buna rağmen maalesef Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün zaman zaman bazı siyasilerin de orada bazı söylemleri doğrultusunda hareket ederek bu sürece geldiğini görüyoruz. Bu anlamda biz tekrar değerlendirilmesini talep ediyoruz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönemde sözleşmesi yapılmasına rağmen önemsemiyoruz. Bu tarihi yapıyı Bursa Ulu Camii'nin kardeş adını taşıyan Hatay Ulu Camii'yi bitirmekle ilgili sorumluluğu üstlenmeye devam etmesini ve bunu da zamanında Haziran'da teslim edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve bunu yapmak da istiyoruz. Çünkü bizler ibadet alanlarımıza sahip çıkan, ibadet alanlarımızı koruyan, üstelik de bu alanlarda Türkiye'de örnek hizmetleri yürüten bir anlayışa sahip olarak söylüyorum. Ve bir an önce bu hatalı karardan dönülmesini ve şu anda var olan ekiplerimizin hiç sahadan çekilmeden yine aynı hızla devam ederek Haziran ayında bunun bitirilmesi konusunda bizim Büyükşehir Belediyesi olarak bir destek değil sadece bize bu konuda hatadan dönülmesinin yazılmasını talep ediyoruz. Çünkü ilave olarak da buna kaynak ayırmış durumdayız. Yaklaşık maliyetinin 2-3 katından daha fazlasının da burada harcanacağını bilerek buna göre de biz bütçemizden pay ayırmış durumdayız ve bu bütçeyi de orada kullanma konusunda yetkililerin göndermiş olduğu bu yazıdan tekrar vazgeçmesini ve bizim buraya devam etmemizin sağlanmasını istiyoruz.” Dedi.