Karabiga Belediyesi, beldenin hiçbir su sıkıntısı yaşamamasına rağmen uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına almak amacıyla 7. su kuyusunun sondaj çalışmalarını başlattı.

Karabiga Belediyesi, mevcut su kaynakları bugün için yeterli olsa da, artan nüfus, yeni yerleşim alanları ve TOKİ projeleri göz önünde bulundurularak Karabiga'nın yarını için önemli bir adım daha atıldı. Bilimsel araştırmalar, teknik ölçümler ve uzman ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda yeni su kaynağının yeri belirlendi. Tamamen teknik veriler ışığında yürütülen çalışmalarla, güçlü bir su kaynağına ulaşıldığı belirtildi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, su kuyusu sahasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Karabiga'mızın geleceğini yakından ilgilendiren su kuyumuzun başındayız. Yeni su kuyumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'in ve DSİ Genel Müdürlüğü ile bölge ve il müdürlüklerimizin destekleriyle tespit ettiğimiz koordinatlarda suyumuzu bulduk ve kuyumuzu açmaya başladık. Verilere göre kuvvetli bir su kaynağına ulaştık. Bu yatırımı bugün bir ihtiyaç olduğu için değil, Karabiga'mızın geleceğini güvence altına almak için yapıyoruz.'

Başkan Elbi, mevcut altyapının gücüne de dikkat çekerek, '2.000 ton kapasiteli mevcut su depomuz yüzde 100 doluluk oranıyla şehrimize kesintisiz su vermeye devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Karabiga'mızda aylardır tek bir gün bile su kesintisi