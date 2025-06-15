Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Osmaneli’deki 90 yaşındaki Hikmet Teyze’yi evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit etti ve yürekleri ısıttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü’nde yaşayan 90 yaşındaki Hikmet Teyze’yi evinde ziyaret ederek devletin şefkat elini uzattı.

Ulusal Hane Ziyaretleri Programı çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışması sırasında Hikmet Teyze’nin halini hatırını soran ekipler, yaşlı kadının ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

90 yıllık hayatına sayısız anı sığdıran Hikmet Teyze, devletin kendisini unutmadığını görmenin mutluluğunu yaşadı. Sıcak bir sohbetle geçen ziyarette, ekipler Hikmet Teyze’nin sağlık durumu, yaşam koşulları ve sosyal hayata katılımı hakkında bilgi aldı. Teyze, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Ulusal Hane Ziyaretleri ile vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yetkililer, “Bu ziyaretlerle vatandaşlarımıza dokunuyor, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve çözüm üretiyoruz” dedi.

Hikmet Teyze’ye yapılan bu anlamlı ziyaret, sosyal devlet anlayışının en güzel yansımalarından biri olarak gönüllerde yer edindi.