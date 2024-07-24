Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir arazide çıkan ot yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık Köyü'nde bir arazide çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Yangına Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, Pazaryeri, Bozüyük Orman İşletme Şefliği personelleri yanı sıra 4 arazöz katıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişi olay yerinde 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler yanan 8 dekarlık bölgede soğutma çalışması yaparken Jandarma yangının çıkış sebebi hakkında tahkikat başlattı.