Söğüt ilçesi Çayırçeşme mevkiinde Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerince yol kontrol noktası (YKN) uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 1 jandarma subay, 1 jandarma astsubay, 1 uzman jandarma çavuş ve 4 uzman jandarma çavuş görev aldı. Edinilen bilgilere göre yapılan denetimlerde toplam 321 şahıs ve 144 araç sorgulanırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Öte yandan, bayram tedbirleri kapsamında uygulamaların il genelinde aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.