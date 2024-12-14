Osmaneli ilçesinde çiftçilere yüzde 50 destekli ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresince yüzde 50’si destekli hayata geçirilen “Ceviz Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı. Programa katılan İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, “Çiftçilerimizin üretimlerini arttırmaları için her daim tüm kurumlarımızca destekçisi olacaklarını belirterek, dağıtımı gerçekleştirilen fidanların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu temenni ediyorum” dedi.