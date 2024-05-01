Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 1,29 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 0,61 gram metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 6 adet tabanca fişeği ele geçirilirken konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli 4 şahıs hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan ve tabanca ile yakalanan şahsa; ‘Ateşli silâhlarla mermilerinin ve bıçakların memlekete sokulması, imali, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslardan 2’sinin çeşitli suçlardan dosya firarisi olarak arandıkları tespit edildi. 2 adet ‘Nitelikli Mala Zarar Verme’ suçlarından aranan şahıs savcılıkça serbest bırakılırken, ‘Açıktan Hırsızlık ve Motosiklet Hırsızlığı suçlarından aranan şahıs ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.