Bilecik'in Osmaneli ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın konteyneri kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Keremali Rampası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişi mevkiinde bulunan ve güvenlik personelinin istirahat amacıyla kullandığı konteynerde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerası kayıtlarında yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı sigorta patlaması sonucu meydana geldiği tespit edildi. Yangın nedeniyle konteyner ile içerisinde bulunan 2 koltuk, 1 masa ve 1 elektrikli ısıtıcı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.