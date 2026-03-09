Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bin 400 yıl öncesinin Mekke'sini birebir yansıtacak dev bir film platosu tamamlandı. İslamiyet'in doğuşunu konu alan 'Sancı: İslamiyet'in Doğuşu' adlı sinema filminin seti olarak inşa edilen plato, kısa sürede büyük ilgi gördü. Plato, binlerce vatandaş tarafından ziyaret edildi.

MEKKE PLATOSU ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Plato, Çayırova'nın Şekerpınar Mahallesi'nde, boş bir arazi üzerine kuruldu. Dönemin mimarisine uygun dar sokaklar, taş evler, çarşılar ve Mescid-i Haram maketiyle gerçekçi bir atmosfer oluşturan set, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkardı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler sayesinde plato, son günlerde Kocaeli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA BİR ESER HEDEFLENİYOR

Nisan 2026'da çekimlerine başlanması planlanan yapım, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı dönemi modern tekniklerle ve uluslararası standartlarda beyaz perdeye taşımayı hedefliyor. Şu an için plato ziyaretçilere açık durumda ve giriş ücretsiz. Ancak film çekimleri yaklaştıkça alanın ziyaretlere kapatılacağı belirtiliyor.

KABE MAKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Plato, ziyaretçilerin "Sanki eski Mekke sokaklarında dolaşıyoruz" sözleriyle büyük beğeni topluyor. Ziyaretçilerin platoda en çok dikkatlerini çeken taraf ise Kabe maketi oldu. Yapım aşamasında bazı uyarılar yapılmış olsa da plato, şu anda binlerce kişinin akınına uğramış durumda.