Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kardeş şehir Suriye'nin Şam kentinde iftar organizasyonları düzenliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şam'ın kırsal mahallelerinde yaşayan yetim çocuklar ve aileleri için bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Ramazan ayının ilk gününden itibaren bölgede faaliyet gösteren ekipler, hazırlanan iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Şam genelinde sürdürülen organizasyonlarda, özellikle savaşın etkilerinin yoğun hissedildiği mahallelere öncelik veriliyor. Büyükşehir ekipleri, Şam kırsalında kurulan toplu iftar sofralarının yanı sıra yoksul mahallelerde günlük yemek dağıtımı da gerçekleştiriyor. Son olarak düzenlenen bin kişilik programda, bölgedeki yetim çocuklar ve aileleri bir araya getirildi.