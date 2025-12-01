Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilk yaşanırken, Periton (karın zarı) açılmadan ’Rahim Koruyucu Sakrokolpopeksi ’ ameliyatı yapıldı.

Bilecik’te uzun zamandır rahim sarkması şikâyetiyle tedavi gören 69 yaşındaki Firdevs G. şifayı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldu. Birçok doktora gitmesine ve çeşitli tedaviler görmesine rağmen rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamadı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topaktaş, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Koç daha önce uygulanmış tedavilere yanıt alamamış ve hayat kalitesi ciddi bozulmuş, total rahim ağzı ve mesane sarkması olan hastaya yeni bir teknik olan rahim korucuyu (uterus koruyucu) ekstraperitoneal karın zarı açılmadan sakrokolpopeksi (sarkmış organların yerine sabitlenmesi) ameliyatını yaptı.

"Hastalarımız çabuk iyileşmekte ve barsak fonksiyonları hızlıca geri gelmektedir"

Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Genital organ sarkmaları ileri yaşlarda daha sık olmakla birlikte zorlu doğum, menapoz, gevşek doku yapısı ve sürekli karın içi basıncını arttıran Akciğer hastalığı olan kadınlarda sıklıkla görülür. Hayat kalitesini ciddi biçimde etkiler. Pelvik organ sarkmaları, sık idrar yolu enfeksiyonu, vajinal mukozada ülserasyon, idrar yapmada zorluk ve dışkılama problemlerine yol açabilir. Türkiye’nin sayılı merkezlerinde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan uterus koruyucu ekstraperitoneal sakrokolpopeksi ameliyatı ilk defa Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğimizde uygulamış olduk. Bu ameliyatın hastaya sağladığı en önemli faydası karın zarı açılmadığı için operasyon sonrası hastalarımız çabuk iyileşmekte ve barsak fonksiyonları hızlıca geri gelmektedir" dedi.

"Hastanemizde ilk defa yapıldı"

Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, "Hastanemizde üroloji ekibimizle birlikte ilk defa retroperitonealsakrokolpopeksi ameliyatı yaptık. Daha önce bu tür ameliyatları olmak için il dışına çıkan hastalarımızın sorunlarını bu yeni ameliyat tekniği ile tedavi ederek artık mağdur olmalarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Hastanemizde bu ve benzeri tecrübe gerektiren zorlu ameliyatları üroloji ekibimle birlikte başarıyla yapmakta, hastaların ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz" diye konuştu.

"Bilecik’te bir ilk olan ameliyatın yüzde 95’den fazla başarı sağlandı"

Bilecik’te bir ilk olan ameliyatın yüzde 95’den fazla başarı sağladığını aktaran Dr. Topaktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu ameliyatı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ekip olarak, tam bir dayanışma ile Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç hocalarımla beraber başarılı bir ameliyat daha yaptık. Umarım hastamıza ciddi faydası olmuştur. Bundan sonraki pelvik organ sarkması nedeniyle yapacağımız hastalarımız için de bir ilk ve bir başlangıç olur ve hastalarımız Bilecik ilimizden başka diğer büyük şehirlere bu operasyonu olmak için gitmezler diye düşünüyoruz."

Bilecik İl sağlık müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan, Türkiye’de bu ameliyatın yapıldığı nadir merkezlerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç ve üroloji ekibine teşekkür etti.