Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Mustafa Saffet Kültür Merkezi içerisinde hizmet veren Devekuşu Kabare Müzesi'nde çocuk atölyeleri düzenlenmeye başlanacak. İlk program kapsamında, Mart ayında 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için 'Müze Dedektifleri Atölyesi' ve 'Kostüm Tasarlama Atölyesi' yapılacak.

1967 yılında sahnelere merhaba diyen ve Türk tiyatro tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri haline gelen Devekuşu Kabare Tiyatrosu, 1992 yılına kadar geçirdiği tüm serüveni, kendi adıyla Ataşehir'de oluşturulan müzeyle ziyaretçilere sunmaya devam ediyor.

Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun oyuncuları; Haldun Taner, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Ayşen Gruda gibi tiyatrocuların izlerini, sahne kostümlerini, dekor ve aksesuarlarını barındıran müze, geçmişi ve bugünü birleştirerek ziyaretçilerini tiyatro tarihine yönelik duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun tarihini, sahnelemiş olduğu önemli oyunları ve oyuncularını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan müze, artık çocuklar için de çeşitli atölyelere ev sahipliği yapacak.

Örnek Mahallesi'nde bulunan Mustafa Saffet Kültür Merkezi içerisinde hizmet veren Devekuşu Kabare Müzesi'nde düzenli olarak her ay 2 çocuk atölyesi düzenlenecek.

Bu kapsamda, Mart ayında 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için 'Müze Dedektifleri Atölyesi' ve 'Kostüm Tasarlama Atölyesi' yapılacak. 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Müze Dedektifleri Atölyesi ve 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kostüm Tasarlama Atölyesi, 15'er kişilik kontenjana sahip olacak.

Müze dedektifleri atölyesi

Müze Dedektifleri Atölyesi'ne katılan çocuklar, müzeyi keşfe gelen küçük birer dedektif olarak bir maceraya çıkacaklar. Çocuklar ellerindeki haritayla şarkılar eşliğinde hem Devekuşu Kabare'yi gezecek hem de birer dedektif gibi haritadaki eksik parçaların peşine düşerek yola devam edecekler. Oyun sonunda haritadaki eksik parçaları tamamlayan çocuklar hem Devekuşu Kabare'yi keşfetmiş hem de Müze Dedektifi Devekuşu Kabare rozetlerini alarak eğlenceli bir yolculuk yapmış olacaklar.

Atölye Süresi: 60 Dk.

Kontenjan: 15

Yer ve Zaman: 7 Mart Cumartesi / Mustafa Saffet Kültür Merkezi - Devekuşu Kabare Müzesi / 13.00

Yaş Aralığı: 7-14 Yaş Ücretsiz

Kostüm tasarlama atölyesi

Kostüm Tasarlama Atölyesi'ne katılan çocuklar ise, müze vitrinlerindeki ikonik kostümlerden ilham alarak kesme, katlama ve süsleme tekniklerini karton modeller üzerinde kumaş ve aksesuarlarla buluşturacak. Kartonun mimari yapısını tekstil dokularıyla işleyerek kendi minyatür moda figürlerini ve özgün karakter tasarımını hayalden gerçeğe dönüştürecekler.

Atölye Süresi: 60 Dk.

Kontenjan: 15

Yer ve Zaman: 28 Mart Cumartesi / Mustafa Saffet Kültür Merkezi - Devekuşu Kabare Müzesi / 13.00

Yaş Aralığı: 7-14 Yaş Ücretsiz