Yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak, "Her şey çok güzel olacak" demişti.

KRİTİK AŞAMADA

Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi. Uygun donör bulunması halinde Cansever'in, mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Cansever sevenlerinden dua isteyerek, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.