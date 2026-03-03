Tekirdağ'da zirai mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi, ürünlerin üretimden son kullanıcıya kadar karekod sistemiyle izlenebildiği bildirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde bitki koruma ürünlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, zirai mücadelede kullanılan ürünlerin üretim aşamasından son kullanıcı çiftçiye kadar karekod sistemi sayesinde takip edilebildiği vurgulandı.

Yapılan kontrollerde, kaçak ürünler, son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar ile Bakanlık tarafından yasaklanmış aktif maddeleri içeren ürünlerin sistem üzerinden tespit edilebildiği belirtildi. Yetkililer, karekod uygulamasıyla piyasadaki ürünlerin anlık olarak izlenebildiğine dikkat çekti.

Açıklamada, çiftçilerin karekodu bulunmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satın almamaları ve kullanmamaları gerektiği ifade edilerek, bitki koruma ürünlerinin yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş bayilerden temin edilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.