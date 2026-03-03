Asya'da referans Newcastle kömür vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 8,6 artışla ton başına 128,70 dolara yükseldi. Böylelikle Aralık 2024'ten bu yana en yüksek aylık vadeli sözleşme fiyatı oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Katar, İran'ın insansız hava araçlarıyla saldırısına hedef oldu. Bunun sonucunda Katar pazartesi günü dünyanın en büyük LNG ihracat tesisinde üretimi durdurdu. Ras Laffan tesisi, küresel arzın yaklaşık beşte birini karşılıyor ve 30 yıllık tarihinde ilk kez üretimi tamamen durdurdu.

Kapatma, Avrupa'da gaz fiyatlarının yüzde 39 oranında yükselmesine neden oldu. Asya'da birçok ülke Katar'dan gelen LNG'ye büyük ölçüde bağımlı. Tayvan kesintinin gaz arzını aksatacak kadar uzun sürmesi durumunda kömür santrallerinin kullanımını artıracağını açıkladı.

Avustralyalı kömür üreticilerinin hisseleri salı günü sıçrama yaşadı. Sidney'de Whitehaven Coal ve New Hope hisseleri yüzde 5'e kadar artarak S&P/ASX 200 endeksinde en iyi performans gösteren şirketler arasına girdi.