Bilecik’te işçi servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Şerit ihlali yapan tırı gören sürücü, kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırınca muhtemel facianın önüne geçti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Söğüt ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 11 TC 778 plakalı midibüsün sürücüsü Ahmet Ç., karşı yönden gelen tırın şerit ihlali yaptığı görünce kafa kafaya çarpışmamak için hemen direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan midibüs, yolun sağ tarafına devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, yaralı 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası şerit ihlali yapan tır kaçarken, yakalanması için tüm ekipler seferber oldu.