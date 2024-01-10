Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali O. Yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı TIR, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta bekleyen sürücü Süleyman A. Yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savruldu.

Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcular Fatma K.(50), İsmail A.(26) ve Kerem A.(20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.