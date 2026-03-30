Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Katran köyünde yaşayan İ.Ç. ve G.Ç. çifti, çocukları D.Ç. ve E.Ç.'nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Bilecik İl Jandarma Komutanlığına başvurdu. Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y. ve M.D. isimli şüpheliler ile suça sürüklenen çocuk M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Y. ve M.D.'nin, baro tarafından görevlendirilen avukat eşliğinde ifadelerinin alınmasının ardından gözaltı işlemleri tamamlanarak Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği nezarethanesine alındı. Suça sürüklenen çocuk M.G. ise işlemlerinin ardından Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüpheliler İ.Y. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.