Dilenciliği bir meslek olarak algılayanlar; hem toplumdaki yardımseverlik duygusunu sömürüyor hem de minik kalpleri istismar ediyor. Acıma duygusunu tetikleyen hususları çok iyi bilen tufeyli, küçük çocuklarını dilenme nesnesi olarak görüyor. Kış mevsiminde çocukları ince giysiler ve çıplak ayakla, yazın ise çocuğu kaldırıma, taş veya betonun üstüne yatırarak veya gerçekte hasta olmadığı halde ağzına maske takarak çocuklarla birlikte dilendirenlere kara haber Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, çocuklarını sokakta dilendirmekte ısrar eden aileler hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Bir vatandaşın, "Sokakta dilendirilen çocuklarla ilgili herhangi bir cezai yaptırım bulunmakta mıdır? Konu ile ilgili nerelere ihbarda bulunabiliriz?" sorusunu cevaplandırdı.

Asayiş Dairesi Başkanlığı, açıklamasında, "Ülkemiz mevzuatına bakıldığında Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 229 çocukların dilencilikte araç olarak kullanılmasını suç olarak düzenlenmiş ve yaptırım olarak hapis cezası öngörmüştür. Dilendirilen çocuklar ve aileleri hakkında aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri bilgilendirilir. Sosyal hizmet uzmanlarının aile ve çocuk hakkında yapacağı değerlendirme sonucunda aile, sosyal ve ekonomik olarak desteklenerek çocuğun dilendirilmesi önlenmeye çalışılır. Ailesi tarafından ısrarla dilendirilmek suretiyle istismar edilen çocuklar mahkeme kararı ile ailelerinden alınarak yurda yerleştirilir. Sokakta dilendirilen ya da dilencilik maksadı ile çalıştırılan (mendil satıcılığı, tartıcılık yapan) çocuklarla karşılaştığınızda 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ihbarda bulunabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 229, çocukları veya beden/ruh bakımından kendini idare edemeyecek kişileri dilencilikte araç olarak kullanan kişilere yönelik hapis cezasını düzenler. Bu suçun temel cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmektedir.

