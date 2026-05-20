Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik yaşanırken, aynı zamanda kesim hizmeti de sunan kırsaldaki üreticiler yoğun talebi karşılamak için mesai harcıyor.

Kent merkezindeki pazarlarda 100 kilograma kadar ulaşan küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişirken, kırsal bölgelerde bu rakamlar çok daha aşağıda seyrediyor. 50-55 kilogramlık koçlar 25-30, 100 kilogramlık olanlar ise 45-50 arasında değişiyor.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yamanlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan 26 yaşındaki genç üretici Hüseyin Demir, bu yıl kurbanlık için 100 Merinos koçu ayırdığını belirtti.

Hayvanlardan 30'unun günler öncesinden satıldığını ve kalan 70 koçun da bayrama kadar elden çıkacağına inandığını söyleyen Demir, kurbanlık fiyatlarının 20 bin ile 40 bin lira arasında değiştiğini ifade etti. En hafif kurbanlığın 50 kilogramdan başladığını ve 20 bin liraya satıldığını aktaran Demir, 100 kilogramlık en büyük koçların fiyatının ise 40 bin lira olduğunu dile getirdi.



Kent merkezindeki kurban pazarlarında fiyatların daha yüksek olmasını nakliye, yer kirası ve işçilik gibi ek masraflara bağlayan Demir, kırsalda üretim yapmanın avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Biz kendi tarlamızda yemimizi üretiyor ve hayvanlarımıza veriyoruz. Kira, nakliye ve yüksek yem giderimiz olmuyor, bu da fiyatlarımıza yansıyor. Kırsaldan, köylüden ve direkt üreticiden almak tüketici için çok daha avantajlı. Üstelik uygun fiyatlarla kesim hizmeti de sunuyoruz. Kasapta etin kilosu 900 lirayı bulmuşken, bizim koçlarımızın et randımanı fiyatına göre gayet iyi."

Son yıllarda yüksek maliyetler ve bakım zorluğu nedeniyle kurban pazarlarına getirilen hayvan sayısının azaldığına dikkati çeken genç üretici, merada büyüttükleri merinos koçlarını kesime son 2 ay kala özel besiye aldıklarını, bu sayede tüketicinin tam istediği et ve yağ oranını yakaladıklarını belirterek, kırsalda herkes için yeterli kurbanlık bulunduğunu sözlerine ekledi.