Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oryantiring branşında il genelinde şampiyon olan öğrencilere ödülleri verildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk tarafından düzenlenen törende, Bilecik genelinde gerçekleştirilen oryantiring müsabakalarında derece elde eden öğrenciler ödüllerine kavuştu. Programa Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrenciler, elde ettikleri başarıların ardından ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, spor hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum' dedi.