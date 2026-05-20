Bursa’da engelli bireylerin yüzü, bayram öncesi hediye edilen akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerle güldü. Ancak her birinin hayat hikayesi ise insanın içini burkmaya yetti. 2003 yılında anlaşamadıkları için ayrılma kararı alan Leyla Deniz (69) ve Metin Durmazoğlu (68) çifti, 17 sene ayrı yaşadı. Ancak 2020 senesinde eski eşi Metin Durmazoğlu'nun beyin kanaması geçirip yattığını ve birisinin bakımına ihtiyaç duyduğunu öğrenen Leyla Deniz, eski eşine döndü.



Yıllarca ailece müzikle uğraştıklarını belirten Leyla Deniz, "Ancak herkes iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Birkaç arkadaşı hariç kimse yanında değil. Bursa'da tanınmış bir sanatçıydım. Ses sanatçısıydım ama bu hale geldik. Çok şükür elhamdülillah şikayetimiz yok. Fakat müzik aleminden birkaç arkadaşının haricinde hiçbirinden fayda görmedik. Onca insan yetiştirdi bu adam. 2003 yılında eşimden ayrıldıktan sonra çocuklarımla kalmaya başladım. Sonra hasta olduğunu duydum. Şimdi her gün gelip gereken ne ise yapıyorum. Torunlarımın yanına gidiyorum" dedi.



"Leyla'nın hakkını ödeyemem"

Kendine bakan eşini anlatırken gözleri dolan Metin Durmazoğlu ise, "Onun yeri doldurulmaz. Benim maddi durumum iyiydi. Galerim bile vardı. Ama hepsi gitti. Şimdi bu haldeyim. Leyla’nın hakkını ödeyemem" diye konuştu.



Kapı kapı gezip ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER) Genel Başkanı Selahattin Turan, evinin içler acısı halini görünce, yenileme sözü verdi.



"Erken bayramı yaşadık"

Yaklaşık 8 ay önce beyin kanaması sonucu sağ tarafı felç kalan Şaban Şahin (54) ise akülü sandalye hediye edilen kişilerden birisiydi. Şaban Şahin, "Evden dışarı çıkamıyordum. Camiye veya sohbetlere gidemiyorum. Bağış sahibinden Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Tam bayram üzeri, bize erkenden bayram sevinci yaşattınız. Allah bağış sahibini, aracı olanları korusun" şeklinde konuştu.



Hüzün ve mutluluk gözyaşı döktü

Bursa’nın başka bir köşesindeki 76 yaşındaki Yüksel Durmuş’un mutluluk ve hüzün gözyaşı dökmesine vesile olan TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, "Manuel engelli aracında bin 93’üncü engelli aracımızı güzel yürekli Yüksel amcamıza getirdik. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Sosyal farkındalık ortaya koymaya devam ediyoruz. ‘İnsanlara faydalı olmayanı ölülerden say gitsin’, ‘En büyük engel sevgisizliktir’ ‘Hepimiz de bir engelli adayıyız’ düşüncesiyle böylesi güzel değerlerimize, Cenabı Hakk'ın sevdiği bu değerlere bizler de değerimiz bilip, onların gönüllerine girme, gönül köprüleri kurma adına engelli araçları dağıtarak güzel yüreklere dokunmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.



11 yaşındaki oğlunu dışarı çıkarabileceği için mutlu oldu"

Yaşadıkları sıkıntı sonrası Bursa’ya yerleşen 11 yaşındaki Haysam’ın ailesi ise tekerlekli sandalyeyi görünce duygu dolu anlar yaşadı. Babası Halit, "Haysam, 3 yaşında otizm olduğunu fark ettik. Şu anda 11 yaşına geldi. Şuan durumumuz iyi ama hiçbir ilaç ve tedavi fayda etmiyor. Onun durumu çok kötü, Dışarı çıkmak istiyor. İmkanımız olmadığı için onu taşıyamıyoruz. Ama elhamdülillah şimdi sandalye geldi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun" dedi.