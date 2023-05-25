Bilecik Gönüllüleri Başkanı Gülcan Namal, "Kadın Gülsün, Hayat Gülsün" projelerin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edildiğini söyleyerek, "Hedefimiz şiddet mağduru, dezavantajlı kadınlarımızın sosyal hayata geçiş dönemlerinde onlara destek olmak, ekonomik olarak güçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, aile bütünlüğünün korunmasına destek olmak çocukların mağduriyetine engel olmak, istihdam imkanlarının yolunu açmak" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Bilecik Gönüllüleri Derneği’nin koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında "Kadın Gülsün, Hayat Gülsün" projesinin basın lansman programı düzenlendi.

Programa Bilecik Gönüllüleri Başkanı Gülcan Namal, 27. dönem Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür V. Rahim Duman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Ozan Bakkal, Bilecik Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü Gülgün Işık, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Seviye Beyli, yetkili personeller, gönüllüler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Kadınlarımıza üreten, girişimci, haklarını bilen, gelecekle ilgili plan ve hayalleri olan mutlu ve sağlıklı bireyler olmaları için destek olmak"

Proje hakkında bilgi veren Bilecik Gönüllüler Derneği Başkanı Gülcan Namal, "2013 yılında kurulan Bilecik Gönüllüleri Derneğimizi bir annenin evladını büyütmesi gibi ihtimamla, gayretle, fedakârlıkla, gözbebeğimiz gibi koruyarak bu günlere getirdik. Zaman ve ihtiyaçlar istikametinde, hangi kesimin ihtiyacı olduysa imkânlarımız elverdiği şekilde yardımcı ve destek olmaya çalıştık. Özellikle kadınlarımız, çocuklarımız, engellilerimiz, koruyucu ailelerimiz için çalışmalar yaptık. Ülkemizde ve ilimizde yaşanan olağanüstü durumlarda yapılan yardımlaşma çalışmalarına destek olduk. Bundan sonra da toplumumuzun ihtiyaç duyduğu durumlarda tüm gönüllülerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün sizlere tanıtacağımız projemizde bu çalışmalarımızdan birisi ’Kadın Gülsün, Hayat Gülsün’ dür. Projemizin amacı kadınlarımızı üreten, girişimci, haklarını bilen, gelecekle ilgili plan ve hayalleri olan mutlu ve sağlıklı bireyler olmaları için destek olmak. Şiddet mağduru, dezavantajlı kadınlarımızın sosyal hayata geçiş dönemlerinde onlara destek olmak, ekonomik olarak güçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, aile bütünlüğünün korunmasına destek olmak çocukların mağduriyetine engel olmak, istihdam imkanlarının yolunu açmak. Bunun için paydaş kurumlarımızla birlikte eğitimler gerçekleştireceğiz.Eğitim başlıklarımız: Girişimcilik eğitimi, aile değerleri eğitimi, kişisel gelişim eğitimi, kadın hakları eğitimi, aşçı yardımcılığı eğitimi, aromatik bitkilerin değerlendirilmesi eğitimi olacak eğitimler sonrasında iş kurma veya istihdam edilmelerinde yol gösterici olmak" dedi.

Konuşma sonunda Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle Bilecik’e ait yöresel yiyeceklerden bir sunum hazırlandı.