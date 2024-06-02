Bilecik’te veliler, LGS’ye girecek çocuklarıyla birlikte okullara gelerek heyecanlarına ortak oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına Bilecik’te 2 bin 289 öğrenci girdi. Sabah 09.30’da başlayan ve iki oturumda yapılan sınav 12.30’da son buldu. Sınav heyecanını sınava giren çocuklar yaşarken, aileler ise okulların kapılarında çocuklarına dualar ederek sınav heyecanına ortak oldu.

Sınava giren 8. sınıf öğrencisi Orhan Umut, "Sınav çok zor değildi, kolaydı. Matematik ve Türkçe soruları biraz zordu. Sınav öncesi heyecanım vardı, sonrasında heyecanım kalmadı" dedi.