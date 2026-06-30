Kestel Belediyesi tarafından her yıl büyük ilgi gören Yaz Spor Okulları, bu yıl da uzman eğitmen kadrosu, modern tesisleri ve geniş branş seçenekleriyle çocukları ve gençleri sporla buluşturacak. Basketboldan Voleybola, Cimnastikten Taekwondoya, Kickbokstan Karateden geleneksel Türk okçuluğuna, Halk oyunlarından Güreşe, Tekerlekli Sürat pateninden yüzmeye kadar birçok farklı branşta eğitimler ücretsiz ve ücretli seçeneklerle vatandaşların hizmetine sunulacak.

15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu, 360 Genç Yaşam Merkezi ve Mandıras Tesisleri başta olmak üzere ilçedeki spor tesislerinde farklı yaş gruplarına yönelik kurslar düzenlenecek. 15 Temmuz Şehitleri Kapalı Spor Salonu'nda 6-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Basketbol, Voleybol, Cimnastik ve Taekwondo branşlarında eğitimler hafta içi iki gün gerçekleştirilecek.

Vani Mehmet Mahallesi'nde hizmet veren 360 Genç Yaşam Merkezi'nde ise Kickboks, Karate, Özel Çocuklar Hareket eğitimi, geleneksel Türk okçuluğu, Cimnastik ve halk oyunları branşlarında hafta içi gündüz ve akşam grupları şeklinde eğitimler düzenlenecek. Mandıras Tesisleri'nde Güreş eğitimleri hafta içi 16.00-20.00 saatleri arasında grup çalışmaları halinde devam ederken, 7-17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik tekerlekli sürat pateni kursları ise pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi de yaz boyunca devam edecek. Uzman antrenörler ve cankurtaran eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz yüzme eğitimleri, 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik kız ve erkek öğrenciler için ayrı seanslar halinde 10.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Ayrıca desteğe ihtiyaç olan çocuklar için pazartesi ve perşembe günleri özel yüzme eğitimleri gerçekleştirilecek. Ücretsiz yüzme eğitimlerinin yanı sıra Güreş, Tekerlekli Sürat Pateni, Satranç ile Akıl ve Zekâ oyunları branşlarında da ücretsiz kurslar çocuklarla buluşacak.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yaz Spor Okulları'nın çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Yaz tatilini sporla değerlendiren, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanan ve farklı branşlarla tanışan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Kestel Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz' dedi.