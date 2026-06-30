Nilüfer Belediyesi, yaz dönemi boyunca kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel faaliyetlerini sürdürecek. 1 Temmuz'da başlayacak programlar kapsamında, ilçenin pek çok mahallesinde bilgilendirici toplantılar ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi'nin etkinlikleri kapsamında 'Kadınların Derdi Ne', 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz' ve 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' başlıkları altında buluşmalar organize edilecek. Bu etkinliklerle mahallelerdeki sosyal yaşamın hareketlenmesi, kadınların ve çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Başkan Şadi Özdemir'den dayanışma vurgusu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların eğlenerek öğrenmesini, kadınların ise sosyal hayatın içinde daha güçlü yer almasını önemsediklerini belirterek, 'Yaz dönemi boyunca mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerle hem kadınların hem de çocukların yanında olmayı sürdürüyoruz. Amacımız, sağlıklı yaşlanmadan çocuk gelişimine kadar her alanda mahalle sakinlerimize destek olmak ve komşuluk ilişkilerini, dayanışmayı güçlendirmek. Tüm kadınları ve çocukları etkinliklerimize davet ediyorum' dedi.

Etkinliklerin detayları ve saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin ilgili birimleri ve mahalle muhtarlıkları üzerinden bilgi edinebilecek.