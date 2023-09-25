Bilecik’te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Atatürk Bulvarı üzerinden karayolları istikametine seyir halindeki Hanifi Ö. yönetimindeki 34 AG 010 plakalı otomobil Eski Otogar Kavşağına geldiğinde yolun karşıya geçmeye çalışan Dilan U.’ya (31) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.