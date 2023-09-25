DSİ, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Gölecik Barajı’nda çalışmaları sürdürürken, şimdiye kadar yaklaşık 443 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirerek; 77,70 metre kotuna kadar gövde dolgusunun tamamlandığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 158 Milyon 957 Bin 859 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama veiçmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı’nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacağını, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının da karşılanacağını söyledi.

Müdür Balta, eş zamanlı olarak; enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatlarının (77,70 m kotunda) yamaçlara doğru yükselerek devam ettirildiğini kaydederek, "Su Alma Şaftı cebri boruların montajına başlanmış olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı (78,50 m kotunda) sürdürülmektedir. Asansör / havalandırma şaftı (79,20 m kotunda) ve prekast merdiven imalatına (78,80 m kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmış olup dolusavak duvar imalatları 60 metre kotunda devam etmektedir" diye koonuştu.