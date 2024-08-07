Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki su kanalına çarparken, meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Söğüt-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 26 ADY 156 plakalı otomobil sürücüsü Erhan Ö. (34) bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşı tarafına savrularak, yol kenarındaki su kanalına çaptı. Kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Yonca Ö. (25) , Ferhat B. (18) ve 1 yaşındaki T.Ö. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza yerinde tedbirler alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.