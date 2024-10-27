Bilecik’te öğretmemelere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ’Narkorehber’ eğitimi verildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 60 öğretmene ’Narkorehber’ eğitimi verildi. Öğretmenlere ayrıca; ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde de bilgi verilirken, eğitim soru cevap şeklinde devam etti. Eğitime 60 öğretmen katılırken, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi verildi.