Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’te Osmanlı’dan günümüze Ramazan gelenekleri sürdürülüyor.

Bilecik Belediyesi tarafından başta çocuklar olmak üzere herkesin ’amazan ayının geleneksel güzellikleriyle buluşması amacıyla hazırlanan Ramazan şenliklerine ilgi yoğun oldu. Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklere yüzlerce çocuk aile üyeleriyle birlikte katılarak gönüllerince eğlendi. Tahta bacak, Ramazan manicisi davulcu, İbiş ile Ramazan, parodi ve yarışmalar, Hacivat ve Karagöz gösterileriyle kukla şov ve orta oyunlarının olduğu etkinliklerde çocuklara pamuk şekeri ikram edildi. Renkli anların yaşandığı Ramazan şenliklerinin devam edeceği belirtildi. Etkinliklerde ayrıca yarışma ve oyunlarda birinci olan çocuk ve aile üyelerine Bilecik Belediyesi tesislerinde kullanmak üzere ücretsiz yemek hakkı verildi.