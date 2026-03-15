Bursa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yeni radar noktalarını açıkladı. Kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla, gün boyunca farklı saat dilimlerinde şehir genelindeki ana yollar ve bağlantı yollarında denetimler yapılacak.

Paylaşılan bilgilere göre denetimler, özellikle Bursa’yı çevre illere bağlayan ana arterler ile şehir içi yoğun ulaşım hatlarında yapılacak. Bursa–İzmir, Bursa–Ankara ve Yalova–Bursa karayollarının yanı sıra Mudanya yolu, O5 Otoyolu ve çeşitli bağlantı yollarında belirlenen saat aralıklarında radar uygulamaları gerçekleştirilecek.

Öte yandan Bursa genelinde bazı güzergahlarda Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden ortalama hız tespiti yapılacağı da açıklandı. Buna göre denetimler D200/05 Karayolu Akçalar mevkii ile Karacabey Sanayi Kavşağı arasında, D200/05 Karayolu İl Merkezi Hacivat Köprüsü ile İnegöl Mobilyum AVM arasında ve Kütahya–Bursa Karayolu Harmancık ilçe çıkışı ile Tavşanlı ilçe girişi arasında uygulanacak. Bu güzergâhlarda araçların ortalama hızları her iki yönde de sistem üzerinden kontrol edilecek.