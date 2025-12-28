Bilecik'te görev yapan polis memurlarına, şüpheli paket ve olay yeri eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından, çeşitli birimlerde görev yapan emniyet personeline yönelik 'İlk ekibin görev ve sorumlulukları ile şüpheli paketlere yaklaşım' konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerde, olay yerine ilk ulaşan ekiplerin yapması gereken işlemler, delillerin korunması, şüpheli paketlere karşı alınması gereken güvenlik önlemleri ve izlenecek prosedürler hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen eğitimlerin, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve olaylara doğru müdahalenin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eğitim faaliyetleriyle personelin mesleki bilgi ve farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.