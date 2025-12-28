İnegöl’ün Alanyurt mahallesinde yaşayan Ayşe Durmuş (17) ile kardeşi Şevval Durmuş (15)'tan cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Kız kardeşlere ulaşamayan aile, durumu emniyete bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Evden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamadığı belirtilirken, aile endişe içinde bekleyişini sürdürüyor. Aile, Ayşe ve Şevval Durmuş’u gören ya da bulundukları yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın polis merkezine bilgi vermesini istedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ