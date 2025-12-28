

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü yönetimindeki 16 NE 897 plakalı otomobil ile aynı seyreden sürücü yönetimindeki 16 KBY 19 plakalı cip yarıştı. Yatış sırasında çarpışan araçlardan otomobil savrulup refüj üzerinden karşı yöne geçerek, karşı yönden gelen sürücü yönetimindeki 16 F 2566 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta savrularak yoldan çıktı. Şans eseri yalanlanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ