Türkiye Gazetesi’nin daha önce de gündeme getirdiği fal ve burç yorumları üzerinden yüksek kazanç sağlayan işletmeler, faaliyet alanlarını her geçen gün daha da genişletiyor. Birçok şehirde olduğu gibi Ankara’da da özellikle Kızılay gibi yoğun bölgelerde “kafe” adı altında hizmet veren bazı mekânlar, kafe işletmeciliğinin yanı sıra falcılık faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu işletmeler, 2026 beklentisini fırsata çevirerek fiyatlarını artırdı.

Yeni yılın nasıl geçeceğini öğrenmek isteyenler fal kafelere yönelirken, artan ilgi fiyatlara da yansıdı. Bazı işletmeler kahve falı için 1.000 TL, tarot falı için ise 2 bin TL talep ediyor. Günde 50’nin üzerinde müşteriye hizmet veren bu mekânların aylık kazancının 2 milyon lirayı geçtiği belirtiliyor. Falcılığın yasak olduğu Türkiye’de ise bazı işletmeler “Fal Kafe”, “Hoş Sohbet” gibi isimler altında ya da kafe ruhsatıyla açtıkları iş yerlerinde, gizli fal odalarında faaliyetlerini sürdürüyor. Sosyal medya fenomenlerinin ücretsiz seanslar ve reklam paylaşımlarıyla bu mekânlara müşteri yönlendirdiği de iddia ediliyor.

“HİÇBİR ŞEKİLDE YASAL SAYILMAZ”

Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren hukukçu Caner Yenidünya “Türkiye’de fal bakılması açıkça yasaktır. 677 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi, falcılığı batıl inançları besleyen ve kamu düzenini ilgilendiren bir faaliyet olarak görür ve her ne şekilde olursa olsun fal bakılmasını yasaklar. Bu nedenle ücretsiz, eğlence amaçlı ya da sembolik şekilde sunulması da hukuken sorunludur. Uygulamada sıkça yapılan bir hata, vergi ödemenin suç unsurunu ortadan kaldırdığı düşüncesidir. Vergi Usul Kanunu’na göre, vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması mükellefiyeti ortadan kaldırmaz. Vergi levhası, fal bakma fiilini yasal hâle getirmez ve cezai sorumluluğu kaldırmaz. Ödenen vergi, kişiyi hapis cezasından, işletmeyi de kapatılma riskinden korumaz” diye konuştu.

HUKUKÇU CANER YENİDÜNYA: 'EĞLENCE' VURGUSU SONUCU DEĞİŞTİRMEZ

Falcılığın hukuki açıdan yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Caner Yenidünya “İşletmenin dekoratif bir konsept sunması ya da “eğlence” vurgusu yapması, bu sonucu değiştirmez. Özetle; falcılık faaliyeti vergi ödenerek, kafe konseptiyle ya da “danışmanlık” adı altında sunulduğunda bile hukuka uygun hâle gelmez” ifadelerini kullandı. “Ancak, bir yandan mevcut yasağın, toplumun istismar edilmesini önlemek için kararlılıkla uygulanması gerektiği savunuluyor” diyen Yenidünya “Diğer yandan bu alanın mutlak yasak yerine sıkı denetim ve ağır vergilendirme yoluyla düzenlenmesinin daha gerçekçi olup olmadığı da tartışılmaktadır” açıklamalarında bulundu.