Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağışların ardından Pazaryeri-Bursa kara yolunda meydana gelen toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri bölgede ulaşımı tehlikeye soktu. Özellikle Gümüşdere ve Bahçesultan köyleri arasında yaşanan heyelanlar yolu adeta savaş alanına çevirirken, devrilen ağaçlar ve kayan toprak kütleleri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaymakam Mustafa Kara olay yerinde

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, riskli bölgede bizzat incelemelerde bulunarak yetkililerden detaylı bilgi aldı. Çalışmaları yerinde takip eden Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, vatandaşların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Ekipler seferber oldu

Karayolları 144. Şube Şefliği ekipleri, heyelan yaşanan noktalarda yoğun bir çalışma başlattı. Yolun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılması için iş makineleri aralıksız çalışırken, ekipler zamanla yarıştı. Yetkililer, bölgede yeni yağış riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, muhtemel tehlikelere karşı çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Bölgede teyakkuz hali

Yaşanan afetin ardından Pazaryeri genelinde adeta teyakkuz ilan edilirken, ekiplerin sahadaki mücadelesi aralıksız devam ediyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kaymakam Muhammet Mustafa Kara'ya incelemelerinde İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş' da eşlik etti.