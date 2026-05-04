Sakarya'da zirai don olayı sebebiyle geçtiğimiz sene yüzde 80 oranında rekolte düşüşü yaşayan üzüm, yeni sezonda çiftçinin umudu oldu. Misafire bile ikram edecek üzümü bulamayan çiftçi, yeni sezonda maksimum verimi almak için bağlarına adeta bebek gibi bakıyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kış başında yetiştirilmeye temmuz ayında ise hasadına başlanan ve ekim ile kasım ayının ortalarına kadar devam edilen üzümden geçtiğimiz sene zirai don olayı sebebiyle verim alınamadı. Daha önceki senelerde yaklaşık 85 bin ton rekolte elde edilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen üzümün zirai don olayı sonrasında verimi yüzde 80 oranında düşerek çiftçinin hayal kırıklığı olmuştu. Geçen sene misafire bile ikram edecek üzümü bulamayan çiftçi, yeni sezonda maksimum verimi almak için bağlarına adeta bebek gibi bakıyor.

'Maksimum verim alabilmek için çiftçimiz bağlarına adeta bebek gibi bakıyor'

Üzümün yetişmesi hakkında bilgi veren Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, 'Üzüm, ayvaya göre daha riskli ayvalar şu anda kendini kurtardı. Herhangi bir doğa olayı olmazsa don riski kalktı ama üzümlerimizde hala risk var özellikle rakımı düşük olan yerlerde. Üzüm, hafif bir kırağıdan etkilenebiliyor. Sanırım 10 Mayıs'tan sonra bu riskte ortadan kalkacak. Çiftçinin riski bitmez bunun yanında dolu yağışı, kuraklık gibi sıkıntılarımız var. Geçen sene misafirimize ikram edecek ne üzüm ne de ayvamız vardı. Çiftçi bundan çok etkilendi ve bu yıla borçlu olarak girdi. İnşallah bu sene borçlarını ya da kaybettiklerini telafi edecek. Verim olarak burası gerçekten küçük bir Çukurova gibi. Ülkenin birçok noktasına üzüm gönderebiliyoruz. Ayva hemen hemen kendini kurtardı ama üzümün bir yıl boyunca emeği, işçiliği devam ediyor. Budanacak üzüm bağlarımız var gerçekten emek isteyen bir meyve. Bu sene üzümden maksimum verim alabilmek için çiftçimiz bağlarına adeta bebek gibi bakıyor' dedi.