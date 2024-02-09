Bilecik’te düzenlenen Genç STK’lar Arası Futsal Turnuvasının şampiyonu Genç Fenerbahçeliler oldu.

Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. A ve B gruplarında 4’er takım mücadele etti. Final maçında Genç Memur-Sen ile karşılaşan Bilecik Genç Fenerbahçeliler müsabakayı 7-3 yenerek, turnuvanın şampiyonu oldular. Takım şampiyonluk kupasını Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda AK Parti’den Bilecik Belediye Başkan adayı gösterilen Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın elinden aldı.

Öte yandan birinci takıma 15 bin liralık ödül çeki takdim edildi.