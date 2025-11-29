Bilecik’te seyir halindeki beton mikseri bir anda alev aldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bursa istikametine seyir halindeki 34 ESS 178 plakalı beton mikseri Yeni Hastane Kavşağı’nı geçince bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yolun sağ tatarına çekerken dumanlar yerini alevlere bıraktı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale ederek söndürdü.

Araçta soğutma işlemi devama ederken, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu kontrollü bir şekilde veriliyor.