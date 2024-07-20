Bilecik’te 2 günde 3’üncü orman yangını meydana gelirken, ekiplerin özverili çalışması sonucu yangınlar söndürüldü.

Bilecik’te geçtiğimiz gün Gölpazarı ve Bayırköy’de meydana gelen orman yangınların kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Bugün ise; Yenipazar ilçesine bağlı Yumaklı köyü yakınlarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çan ağaçlarından oluşan orman yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne arozözler müdahale etti. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma işlemi devam diyor.