Bilecik'in Söğüt ilçesinde altyapı sonrası çalışmalar hız kazandı.

Söğüt Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı noktalarında sahada yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Altyapı çalışmaları sonrası oluşan zemin bozulmalarına karşı dolgu malzemesi serimi gerçekleştirilirken, ulaşım konforunun artırılması amacıyla yol düzenleme çalışmaları yapıldı. Öte yandan, özellikle yaz aylarında oluşan tozlanmanın önüne geçmek için ilçe genelinde belirli periyotlarla sulama çalışmaları da yapılıyor. Ekiplerin, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla sahadaki çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 'Vatandaşlarımızın günlük yaşamını daha rahat ve güvenli hale getirmek için ekiplerimiz sahada olmaya devam ediyor' dedi.